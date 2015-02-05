У Києві розпочала роботу експертна місія з впровадження Міжнародних медико-санітарних правил

Про це УНІАН повідомили у МОЗ України.

У ході засідання заступник Міністра Наталя Лісневська зазначила, що сьогодні Україна стоїть перед викликами, на які має реагувати Державна санітарно-епідеміологічна служба України, і додала, що «Україна зараз перебуває в стані реформ. Вони необхідні, щоб кожен державний орган міг швидко та якісно реагувати на надзвичайні ситуації».

«Сподіваюсь, що сьогоднішня дружня співпраця принесе свої плоди, і за три дні співпраці ми отримаємо ті результати, яких очікуємо», - акцентувала заступник Міністра.

Начальник відділу епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров’я Литви Лорета Азоклін доповіла про досвід європейської системи охорони здоров’я, а також роль та обов’язки головних органів, що здійснюють санітарно-епідеміологічний нагляд.

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