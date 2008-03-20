Тендерна палати виявила порушення при держзакупівлях у медицині на суму 2 млрд. грн.

Тендерна палата України виявила системні порушення законодавства при проведенні тендерних процедур у сфері охорони здоров`я.

Про це заявив голова правління ТПУ Володимир ЛАБА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, ТПУ досліджувала 2306 процедур державних закупівель, проведених медичними установами і організаціями соціальної сфери в 2007 році. При цьому виявлені процедури, проведені з грубим порушенням чинного законодавства, на загальну суму понад 2 млрд. грн.

Зокрема, ТПУ встановила порушення при проведенні закупівель лікарських препаратів на загальну суму 800 млн. грн., а також при проведенні закупівель медичного устаткування на суму 1,2 млрд. грн.

За словами В.ЛАБИ, найбільш частими порушеннями законодавства в даному сегменті держзакупівель є завищення цін на товари, допуск до торгів афільованих компаній, а також укладення договорів вище очікуваної вартості.

Так, за словами голови правління ТПУ, лише за вибірково узагальненими матеріалами перевірок процедур закупівель медустанов встановлені прямі збитки державі у розмірі 30 млн. грн.

В.ЛАБА повідомив, зокрема, що за результатами дослідження фахівці ТПУ встановили збитки держави, пов`язані з допуском до торгів афільованих осіб, на загальну суму понад 4 млн. грн. Збитки за договорами, в яких була завищена вартість предмету закупівлі, становлять 1 млн. грн. Збитки за договорами, в яких не були враховані податкові пільги при закупівлі даних видів продукції, становили 7,5 млн. грн.

Так, при проведенні закупівель автомобілів "швидкої допомоги" Головним управлінням охорони здоров`я і медичного забезпечення КДМА на суму понад 10 млн. грн. були допущені до участі в торгах афільовані компанії ТОВ «Допомога-1» і ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед», засновані однією і тою же фізичною особою.

В.ЛАБА повідомив, що за даним фактом Державною службою по боротьбі з економічною злочинністю МВС порушено кримінальну справу.

В.ЛАБА додав, що матеріали перевірок передані у правоохоронні органи.