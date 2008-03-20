В Одесі відкрилася унікальна бактеріологічна лабораторія

Централізовану бактеріологічну лабораторію, аналогів якої немає на півдні України, відкрило сьогодні міськуправління охорони здоров`я на вулиці Пастера в Одесі.

«Устаткування, яким оснащено лабораторію, дозволяє здійснювати аналізи практично всіх відомих груп бактерій, - заявила в ході урочистої церемонії завідуюча медустановою Евеліна ПОЛИВЯНА. – Крім того, фахівці зможуть упроваджувати нові методи досліджень, а також розмежувати види досліджень на кишкові, краплинні, санітарну бактеріологію та імунологію».

За словами начальника міськуправління охорони здоров`я Олени ЯКИМЕНКО, «тільки на закупівлю устаткування й медпрепаратів із міського бюджету виділено 1 млн. грн.»

Віце-мер Одеси Тетяна ФІДІРКО зазначила, що «проведення аналізів за направленнями лікарів фахівці нової лабораторії здійснюватимуть безкоштовно».