Під Києвом створюється тренувальна база для лікарів з тактичної медицини

Передова група "Першого добровольчого мобільного шпиталю (ПДМШ) ім. М.Пирогова" організовує у санаторії "Пуща-Озерна" під Києвом навчально-тренувальну базу для лікарів, де навчатимуть тактичній медицині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомили голова наглядової ради ПДМШ Геннадій Друзенко та командир ПДМШ, лікар Максим Циганок.

За їхніми словами, вони повернулися із зони АТО, де є певні проблеми з медичними фахівцями. "Брак відповідних вузьких фахівців: нейрохірургів, судинних хірургів, травматологів. Цих людей не вистачає як у лікарнях, так і в деяких підрозділах військової медицини", - зазначив Циганок, додавши, що ПДМШ проводитиме набір таких фахівців для наступних місій у зону АТО.

У свою чергу Друзенко уточнив, що це вже буде друга місія. "Зараз ми приїхали зі сходу, передова група. Кілька людей виїхали для того, щоб на місці зробити рекогносцировку, подивитись, де буде базуватись шпиталь, і завтра-післязавтра (місія) вирушити у сектор "Ц", де поширювати як військову медицину, так і цивільну", - сказав він.

У другій місії будуть 32 людини. Як сказав Циганок, їхнє головне завдання - "зробити нашу постійну присутність, тобто приїхав один склад, через місяць одразу його замінив другий, зробити постійну ротацію".

Сьогодні в санаторії «Пуща-Озерна» відбудеться символічна передача ключів від корпусу санаторія медикам-добровольцям. Також будуть представлені пересувні операційні автомобілі, інша медична техніка.

Довідка УНІАН. ПДМШ ім. Пирогова створений добровольцями-медиками за підтримки Ради національної безпеки та оборони України, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров’я та інших відомств. Основним завданням є посилення існуючих медичних підрозділів сил АТО. 15 грудня 2014 було відправлено передовий загін ПДМШ у сектор «Б». За 13 днів першої місії надано медичну допомогу 159 особам (як військовослужбовцям, так і цивільному населенню).