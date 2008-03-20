Вилучено 44 тонни м’яса та риби, небезпечних для здоров’я людей

З початку 2008 року правоохоронці Вінницької області вилучили 44 тонни небезпечної для здоров’я людей м’ясної та рибної продукції.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України у Вінницькій області.

Зокрема, 18 березня працівниками відділу ветеринарної міліції та Управління державної служби по боротьбі з економічними злочинами УМВС було перевірено діяльність приватного підприємця, жителя м. Вінниці, який займається виробництвом м’ясних напівфабрикатів в смт. Стрижавка Вінницького району. Під час перевірки правоохоронці виявили в холодильних камерах м’ясний фарш – 8000 кг та продукцію птахівництва – 970 кг невідомого походження, а також 3000 кг консервованої ялової печінки у власному соку з простроченим терміном реалізації.

Загалом міліціонерами вилучено 11970 кг м’ясної продукції на суму 119 тис. 700 грн.

Власника продукції притягнено до адміністративної відповідальності за ст. 107 КУпАП (порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог).

За рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при облдержадміністрації небезпечна продукція утилізована на Тульчинському ветсанзаводі.