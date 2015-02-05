Понад 25 тисяч онкохворих у Західній Україні отримують щорічно якісну діагностику та лікування

Як повідомили у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 5 лютого у Волинському обласному онкологічному диспансері (ВООД) відбулась прес-конференція з нагоди Всесвітнього дня боротьби з онкологічними захворюваннями за участі заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Світлани Мишковець, головного лікаря Ореста Андрусенка, Голови Волинської обласної ради Валентина Вітера, керівника програми «Рак виліковний» фонду Ріната Ахметова Вікторії Миколаюк. Саме завдяки програмі фонду у диспансері продовжує ефективно працювати комплекс сучасного високотехнологічного обладнання, що складається з лінійного прискорювача та комп’ютерного томографа.

Сучасний комплекс почав працювати наприкінці минулого року. Створені потужності дозволяють проводити сучасну комп’ютерну томографію дорослим та дітям. Також встановлено обладнання для проведення високоточної променевої терапії, яка є невід’ємною та необхідною частиною лікування онкологічних хворих. Саме завдяки сучасному обладнанню стало можливе проведення надточного лікування, коли велика доза лікувального опромінення досягає клітини пухлини при цьому не шкодить здоровим тканинам навколо. Кошти на відбудову нового приміщення для встановлення обладнання було виділено Волинською обласною державною адміністрацією.

Комплекс медичного обладнання придбано за кошти фонду Ріната Ахметова у рамках програми «Рак виліковний». Мета програми - впровадити сучасну діагностику та лікування онкохворих за світовими стандартами в Україні. Загальний бюджет програми «Рак виліковний» на оснащення Волинського обласного онкологічного диспансеру складає 18,4 млн. грн.

«У складний для країни час Рінат Ахметов продовжує допомогами покращувати якість діагностики та лікування раку в Україні, надає адресну допомогу людям, які її потребують. Зокрема, встановленням обладнання на Волині він виконав зобов’язання надати восьми обласним диспансерам допомогу для впровадження сучасної радіології. Результатом програми «Рак виліковний» є створення 14 спеціалізованих відділень у всіх восьми обласних онкологічних закладах західноукраїнського регіону. Зокрема, сьогодні в Західній Україні завдяки програмі «Рак виліковний» працює 8 сучасних онкологічних комп’ютерних томографів, два лінійних прискорювача, гаматерапевтичний апарат, два апарати брахітерапії. Створені відділення обслуговують більше 25 тис. пацієнтів щорічно. Загальний бюджет проекту становить 98,2 млн. грн. – повідомила Вікторія Миколаюк, керівник програми «Рак виліковний» Фонду Ріната Ахметова. - Завершаючи програму з устаткування, Рінат Ахметов продовжує допомагати маленьким пацієнтам онкодиспансерів адресно. Так, всі маленькі пацієнти, що будуть проходити лікування та діагностику на встановленому раніше устаткуванні будуть безкоштовно забезпечені необхідними витратними матеріалами в повному обсязі».

За словами Ореста Андрусенка, головного лікаря Волинського обласноо онкодиспансера, щороку майже 1500 мешканців області потребують променевої терапії. «Сьогодні, завдяки підтримці Ріната Ахметова, ми можемо надавати високотехнологічну медичну допомогу мешканцям нашої області у рідному лікувальному закладі. Тепер жителі Волині не повинні їхати до інших областей для проведення променевої терапії. За час роботи комп’ютерного томографу (з грудня 2013р.) якісну діагностику пройшли 1600 пацієнтів, перші пацієнти успішно завершили програму лікування на лінійному прискорювачі (грудень 2014р.). Потужності встановленого обладнання, виробництва США та Німеччини, дозволяють з високою точністю діагностувати пухлини та опромінювати їх, не завдаючи шкоди оточуючим здоровим тканинам. Лінійний прискорювач, який встановлено у нашому закладі, був довгоочікуваним обладнанням та став четвертим апаратом такого класу в Західній Україні встановлені в останні роки. Слід зазначити, що три з чотирьох апаратів встановлено в рамках програми «Рак виліковний» фонду Ріната Ахметова. Успішність проекту оснащення нашого диспансеру також і у ефектиній співраці місцевої влади та фонду. Проект реалізовано в рамках державно-приватного партнерства у медицині. Результат волиняни отримали доступ до якісної медичної допомоги, а також за необхідності ми зможемо обслуговувати жителів з прилеглих областей».

«Найкращим зразком єднання Сходу і Заходу вважаю нашу співпрацю з Фондом Ріната Ахметова. Під зведені за місцеві кошти об’єкти область отримала 2 бактеріологічні і одну (найсучаснішу у східній Європі) генетичну лабораторії для діагностування туберкульозу, устаткування для відділення мультирезистентних форм сухот, а тепер і – комп’ютерний томограф та лінійний прискорювач для онкологічного диспансеру, - відзначила Світлана Мишковець, заступник голови Волинської обласної державної адміністрації. - Благодійність і меценатство покликані зробити світ кращим, справедливішим, об’єднати людей навколо ідей добра і милосердя. Сьогоднішня подія засвідчила спільність наших прагнень».