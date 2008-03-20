У сирі знайшли діоксин

Італійська поліція закрила 25 сироварних заводів в області Кампанія з виробництва моцарели з молока буйволиць, передає ІТАР-ТАРС. Ще 80 підлягають перевірці на наявність діоксину в їх продукції.

Річ у тому, що в товарі закритих сироварень був виявлений діоксин, що у декілька разів перевищує законодавчу норму. Ця продукція продавалася в магазинах всієї Італії, а частина йшла на експорт.

Минулого тижня була конфіскована крупна партія моцарели 80 виробників, що викликало їх протест.

На думку експертів, наявність діоксину в молоці та сирі буйвола свідчить про погану екологічну обстановку в регіоні Кампанія, де все ще гостро стоїть проблема з відходами і переробкою сміття. У цьому регіоні щорічно спалюють мільйони тонн відходів, продукти згоряння яких викидаються в атмосферу. Серед шкідливих речовин фігурує й діоксин, що осідає на пасовищах і потрапляє в їжу худоби.