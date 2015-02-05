Майже 1200 тисяч учасників АТО пройшли лікування та реабілітацію в госпіталях

Майже 1200 тисячу учасників АТО пройшли лікування та реабілітацію в госпіталях ветеранів війни, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.

У повідомленні зазначається, що на сьогодні із 32 госпіталів для ветеранів війни, що нараховуються в Україні, функціонують 29 - Донецький, Луганський та госпіталь АР Крим знаходяться на тимчасово окупованій території. Учасники АТО проходять лікування та реабілітацію в 21 із них.

Станом на 1 лютого 2015 року всього проведена реабілітація 1194 учасникам АТО, із них найбільше – в Українському державному медико-санітарному центрі ветеранів війни (с. Циблі, Київська обл.), Кіровоградському, Рівненському та Черкаському госпіталях.

За даними МОЗ, аналіз стану пацієнтів, яким проводиться реабілітація, дає підстави говорити, що «учасники АТО майже у 100 відсотках мають психологічні розлади, більшість з яких поєднані з соматичними, зокрема неврологічною та ортопедо-травматологічною патологією; неврологічна патологія включає мінно-вибухові травми з порушенням слуху, струс головного мозку, посттравматичні невропатії верхніх і нижніх кінцівок, остеохондрози, неврологічні прояви загострень хронічних процесів; ортопедо-травматологічна патологія – наслідки пошкодження верхніх та нижніх кінцівок, дефекти м’яких тканин, кісткові дефекти».

У системі госпіталів проводиться медична, фізична, психологічна реабілітація. З цією метою практично всі госпіталі забезпечені невропатологами, ортопедами-травматологами, психіатрами, психологами, спеціалістами з лікувальної фізкультури та фізіотерапії. Для кожного пацієнта розробляється індивідуальний план реабілітації.

Аналіз попередніх результатів проведення психологічної корекції засвідчив, що у пацієнтів, які раніше брали участь у бойових діях або які проходили військову службу до початку АТО, відзначається стабілізація емоційного-психологічного стану у більш короткі терміни, ніж у призовників та добровольців, зазначають в МОЗ.

Забезпеченість госпіталів для ветеранів війни дозволяє в достатній мірі проводити медикаментозне лікування. Також широко застосовуються бальнеофізіотерапевтичні методи: електролікування, водолікування, світлолікування та теплолікування. Госпіталі в достатній кількості забезпечені необхідним обладнанням для цих методик, проте деяка частина апаратів потребує оновлення, повідомляють в міністерстві.