Українські медичні виші увійшли до рейтингу University Web Ranking 2015

Як повідомили УНІАН у МОЗ, цього року до нього потрапили 132 ВНЗ України. Практично всі вищі медичні (фармацевтичний) навчальні заклади України ІV рівня акредитації увійшли до рейтингу.

Рейтинг побудований на алгоритмі, що охоплює три неупереджених та незалежних веб-показники ВНЗ у декількох різних пошукових системах - Google Page Rank, Alexa Traffic Rank, Majestic Seo Referring Domains, Majestic Seo Citation Flow, Majestic Seo Trust Flow.

Точна формула, що використовується для агрегування веб-метрик не розкривається з міркувань охорони права власності та з метою мінімізації спроб маніпулювання з боку університетських веб-мастерів. Метою веб-рейтингу є оцінювання популярності сайтів навчальних закладів серед світової інтернет-аудиторії. Він покликаний допомогти іноземним студентам та академічній спільноті зрозуміти наскільки популярним є той чи інший університет або коледж у зарубіжній країні.

Рейтингова таблиця ВМ(Ф)НЗ України

UNIVERSITIES IN UKRAINE by 2015 University Web Ranking

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького - 23 місце.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського - 24 місце.

Буковинський державний медичний університет - 27 місце.

Одеський національний медичний університет - 46 місце.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця - 55 місце.

Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького - 57 місце.

Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгіївського - 62 місце.

Запорізький державний медичний університет - 72 місце.

Івано-Франківський національний медичний університет - 80 місце.

Харківський національний медичний університет - 85 місце.

Національний фармацевтичний університет - 87 місце.

Харківська медична академія післядипломної освіти - 100 місце.

Дніпропетровська державна медична академія - 108 місце.

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова - 109 місце.

Луганський державний медичний університет - 124 місце.