Профілактика хвороб та омолодження організму за допомогою дихання

Для цього дихальні процедури ліпше всього слід виконувати під час ранкової зарядки, тобто відразу після сну. Її мета - очищення організму від шлаків, що накопичуються в клітинах протягом ночі, поліпшення кровообігу, підвищення тонусу організму.

Отже, ранкову зарядку слід починати з дихальної гімнастики. Вона полягає у глибокому диханні з переміщенням діафрагми на 3-4 см. Хоча в акті дихання беруть участь реберні м`язи, але діафрагма вважається головним дихальним м`язом. Вона розділяє грудну і черевну порожнини, має куполоподібну форму, діє як поршень насоса. Діафрагма стискає, масажує печінку, селезінку, кишечник та інші органи черевної порожнини. Внаслідок цього діафрагма ліквідує застій, полегшує вихід жовчі в тонку кишку, поліпшує кровообіг органів черевної порожнини, а значить, і їхні функції. Стискаючи всі кровоносні і лімфатичні судини, діафрагма випорожнює венозну систему і виштовхує кров і лімфу вгору в грудну клітку. Отже, діафрагма діє, як друге венозне серце.