Що таке прихована гіпоглікемія у дітей?

Буває, що дитина не поїсть вчасно, а інсуліну в організмі є багато, тоді різко знижується рівень цукру в крові і настає кисневе голодування, до якого особливо чутливі клітини мозку. Такий стан зветься гіпоглікемією. Прихована глікемія у дітей небезпечна тим, що може спричинити низку невротичних порушень. Діти стають некерованими, агресивними, може спостерігатися затримка розумового розвитку. На тлі гіпоглікемії можливий розвиток багатьох захворювань, зокрема хронічної втоми, депресії, алергії, порушення травлення, наркоманії, алкоголізму, звички до куріння, асоціальної поведінки.