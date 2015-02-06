На окуповані території сходу України вакцини не постачаються.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив головний імунолог Києва Федір Лапій.

Він підкреслив, що існує велика небезпека «імпортування» інфекційних хвороб з гарячих точок сходу.

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«Ситуація щодо вакцинації на цих територіях – катастрофічна. Поставок вакцин туди нема – ні комерційних, ні державних. Вакцинація там не проводиться взагалі. По Києву щодня збираються дані щодо кількості дітей, які стають на облік з Донецької, Луганської областей, з Криму. Коли ми планували кількість вакцин на 2015 року ми цю кількість дітей врахували. Будь-яка дитина, яка прибула до столиці, може звернутися до поліклініки, заявити про себе, і вона буле включена у графік вакцинацій, у план щеплень.

За словами доктора медичних наук професора Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Валерії Шагінян, інформація МОЗ щодо охоплення щепленнями на сході країни є лише станом на кінець листопада 2014 року.

«Зокрема, у Донецькій області було охоплено щепленнями БЦЖ 49%, проти поліємієліту (діти до року) – 21% , АКДП (діти до року) – 15%, ККП – 35%, гепатит – 10%. Це офіційні дані, що були отримані з області. Є проблеми, пов’язані з міграцією, – переїжджають і нещеплені діти. Ці проблеми стосуватимуться усієї країни. Та інформація, що ми отримуємо – обмежена. Не з усіх територій ми отримуємо інформацію, хто був щеплений і скільки. Ситуація на територіях дуже складна», - сказала фахівець.