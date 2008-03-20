Україна та Швейцарія підписали угоду про співпрацю

Днями заступник міністра охорони здоров`я Василь Лазоришинець та директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні Уелі Мюллер підписали угоду, згідно з якою протягом 2008-2010 років спільними зусиллями в Україні буде покращено якість, доступність профілактичних та лікувальних послуг охорони матері та дитини. Про це УНІАН повідомили у МОЗ України.

Василь Лазоришинець подякував швейцарським колегам за багаторічну плідну співпрацю та підкреслив, що їх діяльність сприятиме зменшенню малюкової смертності в Україні, розробці певних стандартів медичної допомоги матері та дитині та реально допоможе покращити ситуацію у віддалених регіонах країни.

Україно-швейцарська співпраця розпочалася ще в 1997 році. За цей час на покращання здоров`я матерів та дітей було виділено майже 12 млн швейцарських франків (7,7 млн євро). З того часу в співпраці з Міністерством охорони здоров`я України Програма надала допомогу Волинській, Івано-Франківській, Рівненській та Донецькій областям-партнерам. Зокрема, придбано медичне обладнання для допомоги вагітним жінкам і новонародженим (на суму більше 5 млн швейц. франків); розроблено клінічні настанови (протоколи) з акушерської та неонатальної тематики; проведено кілька десятків навчальних семінарів для медичних працівників і управлінців (як в Україні, так і за кордоном - Швейцарія, Польща, Литва тощо); організовано курси для вагітних жінок в пілотних районах; створено телемедичний (Інтернет) форум для лікарів для обговорення клінічних випадків та інше.

Нова фаза Програми, яка стартувала сьогодні після підписання документів, буде присвячена поширенню та адаптації досягнень попередніх етапів. Програма буде впроваджуватися у вибраних зарубіжними партнерами районах Івано-Франківської, Волинської, Вінницької, Донецької областей та АРК Крим.

Головним виконавцем Програми є Швейцарський центр міжнародної охорони здоров`я (ШЦМОЗ), - підрозділ Швейцарського тропічного інституту (ШТІ), який буде залучати до впровадження Український фонд "Благополуччя дітей", спеціалістів ВООЗ, Міністерства охорони здоров`я на національному та обласному рівнях, провідних вітчизняних експертів.

Донором Україно-Швейцарської Програми "Здоров`я матері та дитини 2008-2010 рр" є Дирекція з питань розвитку та співробітництва (ДПРС) Швейцарії, яка представлена в Україні Швейцарським бюро розвитку і співробітництва (ШБРС).