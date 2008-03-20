Медичні профспілки зустрілися з міністром охорони здоров`я України

Відбулася зустріч Міністра охорони здоров`я України Василя Князевича з профспілковим активом галузі та засідання Президії ЦК галузевої профспілки, повідомили УНІАН у прес-центрі МОЗ України.

Василь Князевич поінформував присутніх про основні напрямки та пріоритети розвитку охорони здоров`я. Наголосивши на тому, що головним завданням міністерства є відродження у суспільстві авторитету професії лікаря, пан Князевич підкреслив, що серед першочергових проблем також є розвиток медицини на селі та підвищення зарплати медикам, впровадження страхової медицини, розвиток університетських клінік, боротьба з соціально-небезпечними хворобами такими, як туберкульоз та ВІЛ/СНІД, забезпечення громадян безпечними та якісними ліками.

Голова ЦК профспілки Таміла Казаріна запевнила, що галузева профспілка, як соціальний партнер, буде і надалі підтримувати дії МОЗ України і особисто міністра, спрямовані на покращення стану галузі та соціально-економічного захисту її працівників.