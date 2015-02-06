Штаб Ахметова відкрив пункти видачі допомоги в Красноармійську і Станиці Луганській

Сьогодні, 6 лютого, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова почав видавати благодійну допомогу в Красноармійську Донецької області та в Станиці Луганській. Допомогу можуть отримати переселенці і евакуйовані з міст на лінії вогню пільгових категорій, затверджених Гуманітарних штабом.

Читайте такожГуманітарний штаб Ахметова буде допомагати жителям Дебальцеве

За зверненням Красноармійської міської організації Товариства Червоного Хреста України, Гуманітарний штаб Ахметова доставив в Красноармійськ 1 500 продуктових наборів для переселенців. 1 000 продуктових наборів буде роздано переселенцям із зони АТО, які вже зареєструвалися в установленому порядку, і ще 500 наборів - для евакуйованих мирних жителів з населених пунктів на лінії вогню: Авдіївки, Пісок, Очеретине.

Читайте такожШтаб Ахметова закликає МОЗ вирішити проблему із забезпеченням інсуліном пацієнтів на Донбасі

«За станом на кінець січня, у Червоноармійському районі знаходиться майже 15 000 вимушених переселенців, 944 з яких - діти. Останнім часом до нас переїжджають переселенці з Авдіївки, Пісок, Очеретиного, через посилення бойових дій, - коментує ситуацію керівник Красноармійської міської організації Червоного Хреста, Людмила Полтавченко. - На даний момент, потреба в продуктових наборах становить 6 000 одиниць. Сьогодні переселенці вже почали отримувати допомогу. Ми вдячні Гуманітарного штабу Ріната Ахметова за надану благодійну допомогу і готовність підтримувати переселенців у сформованій ситуації».

До кінця лютого Гуманітарний штаб Ахметова доставить в Красноармійськ весь необхідний обсяг благодійної допомоги, запитуваний Червоним Хрестом для переселенців.

У Красноармійську допомогу можна отримати в пункті видачі за адресою: вул. Соціалістична, 22, Управління соціального захисту населення (Тер. центр).

Звертаємо увагу, що сьогодні, 6 лютого, тільки один день, гуманітарна допомога буде видаватися в Центрі реабілітації для дітей інвалідів. Вже з завтрашнього дня допомогу можна отримати в пункті видачі.

Графік роботи пункту: з 8:00 до 16:00, з понеділка по п'ятницю.

З 6 лютого розпочав свою роботу пункт видачі гуманітарної допомоги Штабу Ахметова у Станиці Луганській.

Допомогу можна отримати за адресою: вул. Будівельників, 32, ЦСМ.

Планується, що пункт працюватиме за таким графіком: з 9:00 до 12:00, понеділок - п'ятниця. У разі загострення ситуації в місті, графік роботи пункту може бути змінено, у зв'язку з загрозою безпеки мирних жителів і волонтерів.

Інформацію про роботу пунктів видачі гуманітарної допомоги у цих містах можна отримати за телефоном гарячої лінії Штабу 0 800 509 001 або по електронній пошті helpdonbass@fdu.org.ua.