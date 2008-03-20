Як повернути собі пишне волосся

Дотримуючись нескладних порад, можна у домашніх умовах за допомогою доступних та недорогих засобів затримати процес облисіння або й зовсім зупинити його.

Порада перша - втирайте у шкіру голови засоби, що містять естрогени (жіночі статеві гормони), вони сприятимуть зміцненню волосся. Жіночі гормони виробляються не лише в організмі людей чи тварин, деякі рослини також здатні синтезувати аналоги цих гормонів - фітогормони. До таких рослин належать: хміль звичайний, солодка гола, шавлія лікарська, конюшина, буркун, люцерна посівна та інші.

Найвищою активністю вирізняються перші три рослини з перерахованих. У поєднанні з рослинами, які мають антисептичні, судинорозширювальні та стимулювальні властивості, вони здатні не лише призупинити процес облисіння. Тонке волосся завдяки їм знову стане міцним та здоровим.

Живильний лосьйон:

Хміль звичайний (шишки) - 40 г

Кропива дводомна (листя) - 20 г

Солодка гола (коріння) - 10 г

Шавлія лікарська (листя) - 20 г

Перець стручковий пекучий (плоди) - 10 г

Олія рицинова - 30 мл

Скипидар очищений - 20 мл

Чемерицева вода - 50 мл

Для приготування лосьйону висушені й подрібнені рослини заливають 1 л 70-процентного спирту, настоюють протягом двох тижнів у темному місці, періодично збовтуючи. Потім проціджують і переливають у пляшку з темного скла. До настоянки додають рици-нову олію, скипидар, чемерицеву воду (вона продається в аптеці) і протягом кількох хвилин збовтують пляшку до утворення однорідної емульсії.

Отриманий засіб щоденно 1 раз на день наносять ватним тампоном на шкіру голови, втираючи масажувальними рухами протягом 5 хвилин. Перед застосуванням лосьйон струшують. Курс лікування - від одного до шести місяців.

Оскільки андрогенне облисіння є швидше природним процесом, а не патологією, то через деякий час після припинення використання лосьйону волосся знову почне слабнути. Тому його постійно треба підтримувати 1-2-місячними курсами лікування, влаштовуючи між ними такої ж тривалості перерви.

Порада друга - пийте чай з листя обліпихи. Висушене листя заливають окропом (2-5 г листя на склянку), кип`ятять на слабкому вогні 5 хвилин, настоюють 15-20 хвилин, проціджують. П`ють гарячим з медом по склянці 2-3 рази на день.

Корисна також вівсяна настоянка: склянку зерен заливають трьома склянками води, нагрівають до кипіння, проварюють 15 хвилин, охолоджують і проціджують. Вживають 2-3 рази на день по 1 склянці.

Порада третя - поряд із зазначеним вище лікуванням шкіру голови потрібно масажувати 2-3 рази на день масажною щіткою протягом трьох хвилин у напрямку від периферії до маківки.