Колектив Жовтневої лікарні Києва оголосить страйк

Колектив Центральної міської клінічної лікарні Києва (колишньої Жовтневої лікарні) попереджає про можливе припинення роботи на знак протесту проти будівництва на території лікарняного закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції голова комісії Київради з питань охорони здоров’я Ольга БОГОМОЛЕЦЬ.

«Якщо за два тижні не буде вжито заходів з припинення будівництва, буде проведено страйк. Зараз ми даємо тільки попередження. Ніхто з лікарів, і я в першу чергу, не хочемо страйкувати, тому що лікарі прийшли у цей світ, щоб виконати своє призначення – лікувати людей, але якщо лікарям не дають можливості виконувати своє призначення і влада не може її (лікарню – УНІАН) захистити, то вони будуть захищати себе самі», - сказала О.БОГОМОЛЕЦЬ.

Вона наголосила, що лікарі будуть змушені вдатися до страйку. О.БОГОМОЛЕЦЬ також підкреслила, що страйкуватимуть усі відділення, окрім реанімаційного.

«Лікарі будуть змушені поза своїм бажанням, знаходячись на своєму робочому місці, страйкувати і не спілкуватися з пацієнтами. Це буде відноситись до тих пацієнтів, які не знаходяться у реанімаційному відділенні, воно буде працювати», - зазначила вона.

Крім того, О.БОГОМОЛЕЦЬ повідомила, що 30 березня о 13.00 проведе у меморіальному парку ім. академіка Богомольця, що знаходиться на території будівництва, свій авторський концерт на знак протесту проти незаконного будівництва.

Вона наголосила, що запрошує на концерт усіх киян, які виступають не лише проти забудови території Жовтневої лікарні, а й територій усіх парків, та взагалі проти незаконних будівництв у столиці.

О.БОГОМОЛЕЦЬ повідомила, що, як голова комісії Київради не може сприяти вирішенню питання про відміну забудови території зазначеної лікарні, оскільки, за її словами, подання відповідного проекту рішення на засідання сесії «просто заморожено». Її багаторазові звернення до секретаря Київради Олеся ДОВГОГО щодо цього будівництва залишаються без відповіді, додала вона.

Присутня на прес-конференції юрист, що займається питанням забудови території Жовтневої лікарні, Марина СОЛОВЙОВА наголосила, що рішення Київради про виділення понад 2 га землі на території лікарняного закладу прийнято з численними порушеннями. Зокрема, без отримання згоди лікарні на виділення землі під зазначене будівництво не було змінено цільове призначення зазначеної земельної ділянки (це земля рекреаційного призначення).

Крім того, за словами юрисмта, на території лікарняних закладів не допускається будівництво споруд, функціонально з ними непов’язаних, а на території, що є рекреаційною, взагалі неможливе будівництво.

М.СОЛОВЙОВА також заявила, що не було проведено комплексної державної експертизи цього будівництва.

У свою чергу, головний лікар Жовтневої лікарні Олексій ВОЛИК підкреслив, що у випадку, якщо будівництво буде розвиватись, то корпуси лікарні взагалі будуть зруйновані через можливі зсуви. За його інформацією, 7-й корпус лікарні уже пішов тріщинами через зсув землі на схилі з моменту початку перших робіт з будівництва.

Він також наголосив, що офісний центр, який планується звести, порушує усі санітарні норми будівництва, оскільки має бути розташований на відстані не менш ніж 30-40 м від корпусів, де проводяться численні операції, зокрема, операції на органах слуху та зору. Насправді ж ця відстань становить близько 5 метрів.

Присутні на прес-конференції повідомили, що сьогодні о 4.30 близько 30 осіб у чорному одязі, незважаючи на спротив пікетувальників, прийшли на територію будівництва, вручну переставили автомобілі, що стояли біля будівельної огорожі, і на це місце забезпечили проїзд будівельної техніки, завдяки чому будівництво триває, а представники правоохоронних структур виступають на стороні забудовника.

При цьому О.БОГОМОЛЕЦЬ повідомила, що начальник столичної міліції Віталій ЯРЕМА заявив про рішення прокуратури виступати саме на боці забудовника (компаній «Житлобуд» і «Проміндустрія»).