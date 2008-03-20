Кому корисні родзинки?

В "ультрафіолетових" солодощах зберігається до 80 відсотків літніх вітамінів.

Звідки ранньою навесні узяти вітаміни і мікроелементи для зміцнення імунітету? На початку березня завжди спостерігається їх дефіцит. А допускати цього не можна. Інфекції не дрімають... Не допустити "пробою" можна за допомогою родзинок. Вони буквально консервують в собі літні вітаміни (зберігаються на 70-80%) і мікроелементи (зберігаються на 100%), якими багатий виноград.

Родзинки будуть корисні тим, хто:

- хоче укріпити імунітет. У родзинках містяться речовини-антиоксиданти, зокрема олеанолова кислота. Завдяки ній клітини не руйнуються під дією вільних радикалів, які нас безперервно атакують, а значить, стає міцнішим весь організм;

- дратівливий, страждає безсонням, часто скаржиться на поганий настрій. Завдяки вітамінам В1, В2 і В5, які зберігаються в родзинках, і мікроелементу магнію налагоджується робота нервової системи, людина заспокоюється, поліпшується сон;

- страждає остеохондрозом, остеопорозом.

- хворий на анемію. Родзинки - одне з кращих джерел заліза - мікроелемента, який входить до складу гемоглобіну - головного компоненту червоних кров`яних тілець.

Протипоказання

Не рекомендується вживати родзинки при ожирінні, гострій серцевій недостатності, виразковій хворобі шлунку і дванадцятипалої кишки у стадії загострення, цукровому діабеті.

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