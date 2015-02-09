У Києві зростає рівень захворюваності дітей на кашлюк.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив головний імунолог Києва Федір Лапій.

За його словами, це може бути зумовлено низьким рівнем охоплення вакцинації проти цієї інфекційної хвороби.

Читайте такожУ Києві склалася критична ситуація з вакциною БЦЖ

«Точних даних про кількість немає. Але дитячі лікарі засвідчують, що за останні два тижні, до приймальних відділень доставляють багато дітей, які мають клініку подібну до кашлюку. Цей діагноз потребує ще лабораторного підтвердження», - зазначив Лапій.

*** Щороку в світі реєструється близько 50 млн випадків захворювання на кашлюк і близько 300 тис. випадків смерті від цього захворювання у країнах, що розвиваються. Летальність від кашлюку в таких країнах сягає 4%.

Рівень захворюваності лишається на високому рівні з тенденцією до зростання.

Збудником кашлюку є бактерія Bordetella pertussis, відкрита у 1906 р.

В результаті частих і тривалих нападів кашлю, а також розладу кровообігу в легенях порушується легенева вентиляція, що призводить до гіпоксемії та гіпоксії. У розвитку останньої, очевидно, важливу роль відіграє ураження судин коклюшним ендотоксином (порушення проникності капілярних стінок). Такі явища з боку нервової системи, як судоми, пов’язані з розладом кровообігу в головному мозку та гіпоксемією, зумовленою порушенням вентиляції легень. Недостатнє постачання тканин киснем, порушення окисних процесів призводить до розвитку ацидозу. Гіпоксія та ацидоз, у свою чергу, підсилюють порушення функцій нервової системи.

Під час кашлюку у дітей, особливо першого року життя, знижується неспецифічна резистентність організму, розвиваються розлад травлення і гіповітаміноз, що може спричинити загострення і генералізацію багатьох інфекцій, у тому числі туберкульозної.