При фарингіті допоможуть інгаляції

Для процедури підійдуть оливкова, персикова, ментолова олії, а також олія пелюсток троянди.

Рецепт 1

Потрібно: 10 крапель згаданої вище олії, 200 мл води.

Приготування. Олію розчинити в гарячій воді.

Застосування. Дихати над парою 5-10 хв 2 рази в день.

Рецепт 2

Для інгаляцій можна вдома самим виготовити засіб з прополісу, сприятливий ефект якого в кілька разів переважатиме ефект.

Потрібно: 50 г прополісу, 100 мл персикової (можна оливкової) олії.

Приготування. Прополіс дрібно нарізати, залити олією, настояти протягом 1 тижня в теплому місці, періодично струшуючи суміш, потім процідити.

Застосування. Використовувати для інгаляцій.