При фарингіті допоможуть інгаляції
13:24, 09 лютого 2015Країна
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При фарингіті дуже дієву допомогу надають масляні інгаляції
Засіб для інгаляцій можна і в домашніх умовах
Фото: УНІАН
Для процедури підійдуть оливкова, персикова, ментолова олії, а також олія пелюсток троянди.
Рецепт 1
Потрібно: 10 крапель згаданої вище олії, 200 мл води.
Приготування. Олію розчинити в гарячій воді.
Застосування. Дихати над парою 5-10 хв 2 рази в день.
Рецепт 2
Для інгаляцій можна вдома самим виготовити засіб з прополісу, сприятливий ефект якого в кілька разів переважатиме ефект.
Потрібно: 50 г прополісу, 100 мл персикової (можна оливкової) олії.
Приготування. Прополіс дрібно нарізати, залити олією, настояти протягом 1 тижня в теплому місці, періодично струшуючи суміш, потім процідити.
Застосування. Використовувати для інгаляцій.
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