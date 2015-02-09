Київ продасть 29,95% акцій Борщагівського хімфармзаводу

Департамент комунальної власності Києва 27 лютого виставить на аукціоні на фондовій біржі «Перспектива» 29,95% акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу, повідомили УНІАН на біржі

Стартова ціна пропонованого до продажу пакета становить 143 млн 200 тис. грн. Пакет акцій включає 3100 штук, номінальна вартість однієї акції - 1 839 грн. 29,95% акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу належать територіальній громаді Києва. Як повідомляв УНІАН, Київ вже намагався проводити аукціони з продажу 29,95% акцій Науково-виробничого центру «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», проте вони не відбулися через відсутність заявок від потенційних учасників. Довідка УНІАН. ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" створено 15 січня 1997 року, займається виробництвом готових лікарських засобів. У власності підприємства знаходиться земельна ділянка площею 36,65 га і будівлі загальною площею понад 45 тис. кв. м.

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