Дитячий омбудсмен закликав міжнародні місії посприяти безпечній евакуації сімей з дітьми

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

"Коли ми їхали в суботу, де мав працювати коридор, то машина обстрілювалася з боку ДНР. Тобто ми бачили, як вибухають поруч з машиною снаряди. Тому ще раз звертаюсь до міжнародних гуманітарних організацій і місій: потрібно все зробити, щоб дати можливість безпечного вивозу сімей з дітьми... Ми все маємо зробити, щоб не тільки безпечно евакуювати. А друге - всі мають зрозуміти, що це добровільна евакуація. Жодна сім'я, жодна дитина не були вивезені під примусом", - підкреслив він.

Уповноважений президента України щодо врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко підкреслила, що з 28 січня з Донбасу вдалося евакуювати понад 5 тис. осіб, ще близько 1 тис. осіб зареєструвалися як такі, що виїхали самостійно.

"Більше 5 тис. людей вдалося вивезти саме нашій Службі з надзвичайних ситуацій, але близько тисячі людей так само зареєструвалися як такі, що виїхали самі", - сказала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кулеба та Геращенко попросили міжнародні місії допомогти Україні у питаннях створення гуманітарних коридорів для вивезення людей з районів Донбасу, де посилились бойові дії між російсько-терористичними військами й українськими бійцями.

Представники президента наголосили, що Україна потребує більш активної підтримки з боку міжнародної спільноти у питанні вивезення цивільного населення з зони бойових дій та допомоги у вирішенні проблем переселенців, в першу чергу родин з дітьми.