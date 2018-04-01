Як в Україні допомогти хворим на цукровий діабет

У Міністерстві охорони здоров`я відбулось засідання Громадської Ради при МОЗ України на тему: "Шляхи покращення допомоги хворим на цукровий діабет в Україні", повідомили УНІАН у прес-центрі МОЗ. У засіданні Громадської Ради взяли участь заступники міністра охорони здоров`я Зиновій Митник та Віктор Рибчук, народний депутат України Володимир Карпук, провідні фахівці у галузі ендокринології, представники громадських організацій пацієнтів, хворих на цукровий діабет, засобів масової інформації.

Серед тем, які обговорили учасники засідання: роль громадських організацій в системі надання допомоги хворим на цукровий діабет та профілактики цукрового діабету; проект державної програми надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет; недоліки системи забезпечення пацієнтів хворих на цукровий діабет.

Відкриваючи засідання, голова Ради української діабетичної федерації Валентина Очеретенко відзначила, що вперше за багато років широке представництво різних організацій, які опікуються проблемами хворих на цукровий діабет, зібралося в стінах міністерства. Саме цей факт, відзначила вона, надає оптимізм і надію, що держава нарешті повернеться обличчям до хворих. Серед проблем, які мають на меті вирішити громадські організації спільно з МОЗ, є кілька напрямків. Це й інформування та ліквідація медико-освітньої неграмотності громадян, і захист прав хворих на цукровий діабет, і застосування світового досвіду та інновацій у лікуванні українців.

За словами Очеретенко, на сьогодні головним досягненням роботи громадських організацій є те, що про таке лихо, як діабет, заговорили у суспільстві. Найбільшою ж проблемою стала розрізненість громадських організацій та нескоординованість дій у досягненні головної мети - захисту прав пацієнта.

Президент Українського діабетичного союзу Павліна Калініченко, в свою чергу, наголосила, що громадські організації не повинні перебирати на себе функції лікувальних закладів. Разом з тим, можуть відігравати велику просвітницьку роль, зокрема, у навчанні виявлення перших ознак діабету. Вона підкреслила, що громадські організації відкриті до співпраці з державними органами влади.

На думку учасників засідання, серед проблем, характерних сьогодні для всіх без виключення областей України, є неефективна система забезпечення хворих лікарськими засобами. Про це наголосила президент Міжнародної діабетичної асоціації Людмила Петренко. "Незважаючи на щорічне збільшення фінансування на допомогу хворим на діабет, нинішня система є неефективною та потребує реформування", - підкреслила вона. Людмила Петренко розкритикувала блокування тендерних процедур на місцях, від чого під загрозу поставлені життя тисяч хворих. Багато нарікань викликають і питання якості ліків, що закуповуються державою. Для вирішення озвучених проблем, вважає Петренко, вкрай необхідне прийняття законів „Про захист прав пацієнта", „Про медичне страхування" та внесення змін до діючого законодавства, яким регламентується процес тендерних закупівель. Надзвичайно гостро стоїться проблема цінового контролю з боку держави над лікарськими препаратами першої необхідності.

Президент Української діабетичної федерації Богдан Бенюк запропонував на парламентському телеканалі "Рада" започаткувати медико-просвітницькі програми, які б дозволили вирішити проблему інформування суспільства як про проблеми хворих на цукровий діабет, так і про інші небезпечні захворювання. На його думку, Міністерство охорони здоров`я, як держаний орган, що безпосередньо координує діяльність медичної галузі, має взяти на себе ініціативу у втіленні в життя цього проекту.

Особливе занепокоєння у деяких громадських організацій викликає ідея переходу до адресної грошової допомоги інсулінозалежним громадянам. Адже частина пацієнтів може стати заручником необізнаності у питанні вибору того чи іншого препарату, або ж нецільового використання виділених коштів. Це, в свою чергу, може поставити під загрозу здоров`я та життя хворих.

Підбиваючи підсумки засідання, заступник міністра охорони здоров`я Зиновій Митник та народний депутат Верховної Ради України, представник профільного парламентського комітету Володимир Карпук запевнили присутніх, що всі пропозиції та думки громадських організацій будуть враховані та не залишаться поза увагою МОЗ.

Надзвичайно важливою новиною для громадських організацій стала ідея створення загальноукраїнського ендокринологічного центру на зразок діючого "Центру раку". Голова Громадської Ради при МОЗ України Олег Мусій наголосив, що функціонування такого центру дозволило б подолати проблему розрізненості діяльності ендокринологічних служб, підпорядкованих різним державним органам. На думку голови Громадської Ради, загальноукраїнський центр, який опікуватиметься проблемами хворих на цукровий діабет, дозволить підняти на новий рівень якість медичної допомоги інсулінозалежним громадянам.