Кабмін схвалив залучення кредиту Світового банку на розвиток медицини

«Визнати доцільним залучення кредиту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Поліпшення медичних послуг для населення» в розмірі 215 млн дол. США», - йдеться у розпорядженні.

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Як повідомляв УНІАН, з 2011 року в Україні проводився «пілотний» проект з реформування системи охорони здоров'я. В рамках медичної реформи передбачалися зміни в роботі первинної медицини, екстреної медицини, впровадження медичного страхування, скорочення кількості медустанов і відкриття амбулаторій сімейної медицини. «Пілотними» регіонами з впровадження реформ в охороні здоров'я були Вінницька, Дніпропетровська, Донецька області та м.Київ.

23 лютого 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон про запровадження мораторію на ліквідацію закладів охорони здоров'я та скорочення працівників цих закладів.

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Цим законом запроваджується мораторій на ліквідацію лікарень, поліклінік, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів (у тому числі тих, що розташовані на території сільських і селищних рад) та інших медичних закладів державної та комунальної форми власності.

У вересні 2014 року в МОЗ запропонували збільшити з чотирьох до семи кількість регіонів, які беруть участь у «пілотному» проекті з реформування системи охорони здоров'я, а також продовжити реалізацію цієї реформи до 31 грудня 2016 року.

У середині січня 2015 року в МОЗ заявили, що розпочата реформа охорони здоров'я буде продовжена, оскільки вона є «успішною».