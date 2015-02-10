Як уберегтися від травм в ожеледицю

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні ДСНС.

Зокрема, щоб зменшити ризик травмувань при ожеледиці, в Держслужбі з надзвичайних ситуацій радять використовувати «льодоступи», брати з собою палицю з гумовим наконечником чи шипом; жінкам не варто взувати чоботи на високих підборах, а вагітним і людям похилого віку краще в такі дні не виходити на вулицю.

Також в ДСНС радять під час ожеледиці ходити повільно, не тримати руки в кишенях і уникати прогулянок поряд із проїжджою частиною.