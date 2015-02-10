Як уберегтися від травм в ожеледицю
09:35, 10 лютого 2015Країна
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Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про ожеледицю на дорогах в найближчі дні та просить дотримуватися елементарних правил безпеки
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні ДСНС.
Зокрема, щоб зменшити ризик травмувань при ожеледиці, в Держслужбі з надзвичайних ситуацій радять використовувати «льодоступи», брати з собою палицю з гумовим наконечником чи шипом; жінкам не варто взувати чоботи на високих підборах, а вагітним і людям похилого віку краще в такі дні не виходити на вулицю.
Також в ДСНС радять під час ожеледиці ходити повільно, не тримати руки в кишенях і уникати прогулянок поряд із проїжджою частиною.
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