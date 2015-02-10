Україна отримала від ЮНІСЕФ черговий транш медичної гуманітарної допомоги

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, черговий транш гуманітарної допомоги від міжнародних організацій містить 44 медичних набори (basic kit) для невідкладної допомоги, до складу якого входять ліки та вироби медичного призначення. Один такий набір дозволяє надавати допомогу 1 тис. осіб протягом трьох місяців.

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ЮНІСЕФ також передав Україні 90 наборів для надання акушерсько-гінекологічної допомоги. Акушерський комплект містить основні лікарські засоби, хірургічні інструменти, шовний матеріал, розхідні матеріали та найбільш необхідні медикаменти: анальгетики, протизапальні, антибактеріальні, кровозупинні препарати та розчини для інфузій, а також базове стерилізаційне та реанімаційне обладнання для медичних закладів. Один такий акушерський комплект відповідає основним вимогам і призначений для прийняття близько 50 нормальних неускладнених пологів, зазначили в МОЗ.

Загальна вартість наборів, призначених для оперативних втручань та проведення реанімаційних заходів для матерів та новонароджених, становить понад 1 млн 425 тис. грн.

Гуманітарний вантаж направлять до Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської та Харківської областей, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі заявляв, що Україна за останні місяці отримала медичної гуманітарної допомоги на суму понад 40 млн грн.