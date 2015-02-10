Українцям потрібно оволодіти навичками тактичної медицини - військовий лікар

"Тактична медицина, яка прийшла в Україну і пишеться кров'ю наших бійців, є дуже важливою. Оволодіння навичками тактичної медицини є дуже важливим. Це перший рівень. Другий рівень - це бійці-рятувальники. Це більш обізнані і практично навчені бійці, але це не медики, це домедична допомога", - сказав в ефірі Стеблюк Еспресо.TV.

Він підкреслив, що цим потрібно оволодіти кожному, тим більше, що інструктори НАТО 10 місяців тому почали проводити навчання.

"Цей процес почався в травні, коли вперше за допомогою "Світового конгресу українців" Уляна Супрун (представник цього конгресу) привезла перших інструкторів з країн НАТО і з травня почали проводити навчання. Потім з'явилися ще багато різних інструкторських груп, але вони всі працюють за стандартом TC3 - то є допомога під вогнем на полі бою", - підкреслив військовий лікар.