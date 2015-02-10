За два тижні із зони АТО евакуйовано понад 1,8 тис. дітей - Мінсоцполітики

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, з Донецької області евакуйовано 1664 дитини, з Луганської 144 дитини.

Діти, у відповідності з їх потребами і умовами перебування, перевезені в різні установи, заклади оздоровлення та відпочинку, загальноосвітні заклади.

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У Мінсоцполітики є інформація про координаторів в регіонах з питань перевезення дітей з Донецької та Луганської областей та їх тимчасове розміщення у придатних для цього приміщеннях. А також в установах, закладах оздоровлення та відпочинку, загальноосвітніх установах (всього 275, з яких 156 установ системи освіти, 48 установ системи охорони здоров'я, 37 установ системи Мінсоцполітики та 34 закладу оздоровлення та відпочинку), в яких можуть бути розміщені 15 тис. 176 дітей.

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У прес-службі наголошують, що всі, хто займається перевезенням дітей із зони конфлікту в безпечні регіони, можуть отримати зазначену інформацію в Департаменті захисту прав дітей та усиновлення Мінсоцполітики за телефонами: (044) 278-58-51, (044) 278-52-95, вказавши кількість дітей, звідки їх планується перевезти і бажаний регіон.