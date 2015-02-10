Українські медичні виші отримають свої клінічні бази у власність – Квіташвілі

Українські медичні вищі навчальні заклади отримають свої клінічні бази у власність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час зустрічі з медиками регіону сказав міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі.

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«Ми будемо намагатися допомогти всім вишам отримали свої клінічні бази у свою власність. Ми дуже хочемо, щоб наука, практична медицина, медична освіта концентрувалися в одній точці», - сказав міністр.

На його думку, це сприятиме залученню інвестицій, покращенню матеріальної бази медичних закладів і підвищенню кваліфікаційного рівня медпрацівників.

Міністр висловив переконання, що в цьому напрямку реформа медичної галузі «дасть дуже гарний результат».