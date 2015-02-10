У Києві розпочався семінар з лікування посттравматичної стресової реакції

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, основна мета тренінгу - навчити спеціалістів методам та формам запобіганню та лікуванню посттравматичної стресової реакції.

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В рамках семінару учасники отримають, зокрема, знання щодо Правил виживання під час бойових дій, реабілітації Бойової Психологічної Травми (БПТ), Пост-травматичної стресової реакції (ПТСР) та отримають навички психологічного консультування з дотриманням Правил виживання під час бойових дій.

Під час семінару його учасники обговорюватимуть техніки для перетворення переживань війни та ознайомляться з основними правилами безпеки під час праці з ветеранами.

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Лекції семінару читатиме команда Френка Пьюселіка, доктора психології, що є одним із трьох співзасновників нейролінгвістичного програмування, кодування психіки. НЛП (від англ. Neuro-linguisticprogramming) — напрям у психотерапії та практичній психології, що вивчає закономірності суб'єктивного досвіду людей через розкриття механізмів і способів моделювання поведінки і передачі виявлених моделей іншим людям. Впродовж шести днів своїми знаннями з присутніми ділитиметься Олександр Сударкін - практикуючий психолог, бізнес-тренер, сертифікований тренер з програм по професійній комунікації з досвідом роботи більш як 10 років.

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Семінар відбувається за сприяння Міністерства охорони здоров'я України, яке представляє директор Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України Ірина Пінчук.