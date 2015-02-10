Лляна олія - простий засіб для схуднення уві сні

Схуднення уві сні - це не казки! Про те, що можна худнути у сні, заявили дієтологи. На думку фахівців, завдяки вживанню лляної олії на голодний шлунок і перед сном можна позбутися від зайвої ваги, пише 4mama.com.ua.

Всі складові лляної олії допомагають позбутися від жиру. Лляна олія працює на два фронти - не дає жиру відкладатися і сприяє прискоренню розщеплення жирів, які надійшли за день.

Також лляна олія нормалізує обмін речовин, усі процеси травлення, знижує рівень холестерину в крові, допомагає уникнути інфаркту та інсульту.

Щоб позбутися від зайвої ваги уві сні, дієтологи рекомендують випивати по 1 ст. л. лляної олії на голодний шлунок за 20 хвилин до сніданку або перед нічним сном.