ВООЗ допоможе Україні закупити вакцини

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час зустрічі з медиками регіону сказав міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі.

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«Україна буде отримувати допомогу від ЮНІСЕФ та ВООЗ при закупівлі вакцин і багатьох препаратів, які просто необхідні для країни. Це дасть нам можливість на дуже високе співвідношення ціни та якості, плюс гарантовано отримувати препарати в один і той самий час», - сказав Квіташвілі.

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За його словами, в Україні склалася катастрофічна ситуація з вакцинацією населення, і це може становити небезпеку для рівня захворюваності по всій Європі. Міністр наголосив, що допомога ЮНІСЕФ і ВООЗ допоможе виправити ситуацію.

«По вакцинації Україна в катастрофічному стані. У нас щодо кору покриття близько 27% і зараз Україна становить небезпеку для Європи по спалаху кору. Я сподіваюся, що цього не буде. Це рівень низько розвинутих країн, і це треба міняти. Тому допомога таких організацій, як Дитячий фонд, ВООЗ з поставки якісних ліків через їхні системи закупок звільнить нас від різних претензій», - наголосив Квіташвілі.