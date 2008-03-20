З 1 квітня маркування продуктів харчування з трансгенами буде розширено

З 1 квітня маркування продуктів харчування, що містять генно-модифіковані мікроорганізми /ГМО/, буде розширена. Як повідомили сьогодні в Росспоживнагляді, відповідну ухвалу підписав головний державний санітарний лікар Російської Федерації, глава відомства Геннадій Онищенко.

Відтепер виробникам необхідно буде указувати, чи містить продукт живі ГМО, чи одержаний з їх використанням. При цьому нові харчові продукти, виготовлені з генно-модифікованих організмів /ГМО/ рослинного походження і виготовлені в РФ, а також імпортні продукти харчування із вмістом ГМО, і вперше ввозяться на російську територію, підлягають госрегистрации.

Крім того, що пройшли необхідну реєстрацію продукти із вмістом ГМО досліджуватимуться на відповідність санітарним правилам і нормам при проведенні перевірок юридичних осіб і індивідуальних підприємців під час ввезення з-за кордону, виробництва, а також зберігання, перевезення і реалізації.

ami-tass.ru