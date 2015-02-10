До Чернігівського військового госпіталю доставили на лікування 43 поранених бійці із АТО

До 407-го Чернігівського військового базового госпіталю сьогодні доставили на лікування 43 поранених бійців із зони проведення антитерористичної операції.

Про це УНІАН повідомили у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України в Чернігові.

Серед військових, що поступили з Харківського госпіталю, в основному, бійці столичного 25-го мотопіхотного батальйону "Київська Русь" та воїни 30-ї окремої механізованої бригади з Житомирщини. Вісім бійців – із Чернігівської області. Практично всі вони отримали поранення під час боїв на так званій Дебальцевській дузі.

Як зазначили в установі, на стаціонарне лікування до госпіталю доставили бійців з травмами легкої і середньої важкості – це переважно осколкові, кульові поранення, контузія, пневмонія та інші захворювання.

Після ретельного обстеження, військові лікарі розпочали надавати необхідну медичну допомогу. Також із пораненими бійцями працюють психологи.

Керівництво Чернігівського військового госпіталю наголосило, що в медзакладі пацієнти забезпечені всім необхідним для повноцінного лікування і швидкого одужання.

Всього у 407-му Чернігівському військовому госпіталі лікуються близько 200 бійців із зони АТО.