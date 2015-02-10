Страхова медицина в Україні запрацює лише за наявності фінансового підґрунтя

Страхова медицина в Україні запрацює за наявності фінансового підґрунтя в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час зустрічі з медиками регіону сказав міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі.

«На жаль, ніяка страховка не буде працювати. Величезні витрати, які несе держава на збереження інфраструктури, не дасть можливість нормальним страховим компаніям працювати на ринку та заробляти гроші правильно. Я не поділяю ідею, що зараз швидко потрібно приймати закон та вносити обов’язкову страхову медицину в Україні. Страхова медицина сама запрацює, коли буде фінансовий ґрунт у державі», - сказав Квіташвілі.

Він наголосив, що до кінця 2015 року в Україні тільки буде підготовлена система для роботи страхових компаній.

При цьому Квіташвілі зазначив, що МОЗ буде проводити реформу медичної галузі в Україні й готове на початку березня подати до парламенту законодавчі пропозиції щодо змін галузі. Міністр підкреслив, що часу для проведення реформ дуже мало.

«Якщо ми у квітні не отримаємо того, що нам потрібно, тобто можливість вільних дій, то ці реформи дуже затягнуться. Ви самі знаєте, якщо реформи затягують, шанс того, що щось відбудеться дуже швидко або взагалі колись, зменшується з кожним днем», - сказав він.