Квіташвілі планує скоротити кількість медичних спеціальностей в Україні
15:36, 10 лютого 2015Країна
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Україна має орієнтуватися на європейський досвід та запроваджувати випробувані на заході методики та протоколи лікування
Україна має запроваджувати випробувані на заході методики та протоколи лікування / Фото: УНІАН
Кількість медичних спеціальностей в Україні має бути скорочена.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в Харкові під час зустрічі з медиками регіону сказав міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі.
«Щодо професій, то їх набагато більше, ніж потрібно. Не існує в світі хірурга лівого передпліччя. Це радянська спадщина. Це існує, ви самі знаєте, для чого, щоб ставку вибити для когось. Є загальна хірургія, є якась спеціалізація, але не існує хірурга правого передпліччя. Не існує такої професії просто», - сказав міністр.
Квіташвілі висловив переконання, що Україна має орієнтуватися на європейський досвід та запроваджувати випробувані на заході методики та протоколи лікування.
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