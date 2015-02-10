Квіташвілі планує скоротити кількість медичних спеціальностей в Україні

Кількість медичних спеціальностей в Україні має бути скорочена.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в Харкові під час зустрічі з медиками регіону сказав міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі.

«Щодо професій, то їх набагато більше, ніж потрібно. Не існує в світі хірурга лівого передпліччя. Це радянська спадщина. Це існує, ви самі знаєте, для чого, щоб ставку вибити для когось. Є загальна хірургія, є якась спеціалізація, але не існує хірурга правого передпліччя. Не існує такої професії просто», - сказав міністр.

Квіташвілі висловив переконання, що Україна має орієнтуватися на європейський досвід та запроваджувати випробувані на заході методики та протоколи лікування.