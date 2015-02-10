Україна братиме на Заході позику для поліпшення медичних послуг

Президент України Петро Порошенко утворив делегацію для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення угоди про позику (проект "Поліпшення медичних послуг для населення") між Україною та МБРР.

Відповідне розпорядження № 129/2015-рп від 9 лютого опубліковано на президентському сайті.

Главою делегації призначено міністра охорони здоров’я України Олександра Квіташвілі. Він може вносити за погодженням з Міністерством закордонних справ зміни до складу делегації.

Розпорядженням також уповноважено Квіташвілі на підписання угоди про позику (проект "Поліпшення медичних послуг для населення") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, а також листів про фінансові та економічні дані, про показники моніторингу ефективності.