Держава не повинна регулювати ціну на ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в Харкові під час зустрічі з медиками регіону сказав міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі.

«Найгірше, що може зробити держава – це регулювати ціни на ліки. Тому що одразу з’являється чорний ринок. Потрібно, щоб держава давала можливості відкритості ринку, щоб правила були для всіх, чесні, нормальні, зрозумілі, щоб вибір був у людей», - сказав міністр.

Квіташвілі наголосив, що регулятори фармацевтичного ринку дозволяють створити сприятливе підґрунтя для монополізації та тонізації ринку.

«Регулятори, які регулюють фармринок, придумані не для того, щоб захищати споживача, вони давно вже вийшли за ці рамки, вони почали ставати каральними речами. Вони придумують ліцензії для ліцензій для ще ліцензій. Це піднімає і ціну, і дає можливість монополіям, олігополіям дуже добре маніпулювати ринком», - сказав Квіташвілі.

Він висловив переконання, що навпаки потрібно відкривати ринок, тому що дозволить ввозити в Україну якісні ліки.