МОЗ не планує проводити приватизацію лікарень

Міністерство охорони здоров'я України не планує проводити приватизацію лікарень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі, відповідаючи на запитання, чи планується приватизація лікарень.

«Поки питання взагалі не розглядається», - підкреслив він.

Квіташвілі висловив переконання, що «Україна поки не готова до будь-яких приватизаційних схем». Міністр закликав розглядати реформування галузі в перспективі найближчого року та не забігати наперед.