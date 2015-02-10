МОЗ не планує проводити приватизацію лікарень
16:09, 10 лютого 2015Країна
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Квіташвілі висловив переконання, що «Україна поки не готова до будь-яких приватизаційних схем»
МОЗ не планує проводити приватизацію лікарень / Фото: УНІАН
Міністерство охорони здоров'я України не планує проводити приватизацію лікарень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі, відповідаючи на запитання, чи планується приватизація лікарень.
«Поки питання взагалі не розглядається», - підкреслив він.
Квіташвілі висловив переконання, що «Україна поки не готова до будь-яких приватизаційних схем». Міністр закликав розглядати реформування галузі в перспективі найближчого року та не забігати наперед.
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