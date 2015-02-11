До числа інвалідів війни віднесли й постраждалих під час Революції гідності

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 235 народних депутатів із 320 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом частина 2 статті 7 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" доповнюється пунктом 10, згідно з яким до інвалідів війни належать також інваліди з числа осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень, калiцтва, контузiї чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участi у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Віктора Януковича (Революція гідності), та якi звернулися за медичною допомогою у перiод з 21 листопада 2013 року по 30 квiтня 2014 року.

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Зазначається, що абзац 1 цього пункту не поширюється на працiвникiв мiлiцiї, осiб, якi проходили службу у правоохоронних органах спецiального призначення, вiйсковослужбовцiв Внутрiшнiх вiйськ, Збройних сил та iнших вiйськових формувань, якi отримали iнвалiдність внаслiдок поранень, калiцтва, контузiї чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних при виконаннi службових обов’язків, пов’язаних з подiями Революцiї гiдностi.

Участь осiб, зазначених в абзаці 1 цього пункту, у Революцiї гiдностi та отримання ними пiд час Революцiї гiдностi поранень, калiцтва, контузiї чи інших ушкоджень здоров’я, встановлюється в порядку, визначеному Кабiнетом мiнiстрiв України.

Зв’язок iнвалiдностi з пораненнями, калiцтвом, контузiєю чи іншим ушкодженням здоров’я, отриманими особами, зазначеними в абзаці 1 цього пункту, пiд час участi у Революцiї гiдностi, встановлюється за результатми медико-соцiальної експертизи в порядку, визначеному Кабмiном.

Порядок надання статусу інваліда війни особам, зазначеним в абзаці 1 цього пункту, визначає уряд.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 10 днів з дня опублікування.