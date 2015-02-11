Викрито корупційну схему при закупівлі МОЗ ліків, яка оцінюється у понад 1,2 млрд

Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що службові особи одного з найбільших дистриб’юторів фармацевтичної продукції постачали ліки на замовлення МОЗ за цінами, завищеними на 20-40%. Для цього в документи, необхідні для митного оформлення товарів, вносилися завідомо неправдиві відомості. Таким чином зловмисники отримували надприбутки в обхід встановленої законодавством 10-відсоткової граничної надбавки на оптові ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення.

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Впродовж 2012-2014 років цією комерційною структурою за посередництва підконтрольних іноземних фірм імпортовано до України на виконання державного замовлення лише за договорами з МОЗ фармацевтичної продукції на суму понад 1 млрд 260 млн грн.

СБУ зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває слідство.