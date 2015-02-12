Відбудеться прес-брифінг «Допомога мирному населенню міст на лінії вогню»
22 січня Гуманітарний штаб Ріната Ахметова представив новий проект допомоги мирним жителям міст Донецької і Луганської областей, які знаходяться на лінії вогню
Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 12 лютого, 13:00-14:00, в ІА «Українські новини» відбудеться прес-брифінг Римми Філь, координатора Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. В ході заходу представник Штабу розповість про те, як здійснюється допомога мирному населенню міст, що знаходяться на лінії вогню, а також переселенцям з цих територій.
Нагадуємо, що 22 січня Гуманітарний штаб Ріната Ахметова представив новий проект допомоги мирним жителям міст Донецької і Луганської областей, які знаходяться на лінії вогню.
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Довідка:
Гуманітарний штаб Ріната Ахметова створений 6 серпня 2014 року з метою надання максимальної допомоги мирним мешканцям Донецької та Луганської областей, які постраждали в результаті бойових дій. Основні напрямки діяльності Штабу - допомога продуктами харчування; надання медичної, в тому числі психологічної допомоги; допомога дітям; адресна допомога.
При Штабі працює гаряча лінія - єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua.