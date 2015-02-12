За добу в зоні АТО поранено 21 українського військового

Впродовж доби в зоні проведення АТО загинуло 2 українських військових, 21 - отримав поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив в.о. речника Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його даними, за добу терористами здійснено 104 обстріли позицій сил АТО.

"Внаслідок обстрілів та бойових зіткнень Україна втратила двох військовослужбовців, ще 21 військовослужбовець отримав поранення різного ступеня тяжкості. Військові доправлені до медичних закладів", - повідомив він.

Селезньов також зауважив, що станом на сьогодні в госпіталях перебуває 594 військових, з них 27 - тяжкопоранених.