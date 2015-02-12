Із зони бойових дій на Донбасі вже евакуювали 1,9 тис. дітей

Із зони бойових дій на Донбасі із 24 січня евакуювали 1 тис. 898 дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики з посиланням на інформацію Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій.

Так, із Донецької станом на 11 лютого вивезли 1 тис. 751 дитину, з Луганської - 147 дітей.

Як йдеться в повідомленні, діти, відповідно до їхніх потреб та умов перебування, перевезені до різних установ, закладів оздоровлення та відпочинку, загальноосвітніх закладів, які знаходяться на безпечній території Донецької та Луганської областей та в інших областях України.