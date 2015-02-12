Україна взяла 215 млн доларів позики на поліпшення охорони здоров'я

Квіташвілі підписав Угоду про позику Світового банку на 215 млн дол. на проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей»

Київ. 12 лютого. УНІАН. Міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі та керівник програми Світового банку по Україні, Білорусії, Молдові Паоло Беллі підписали Угоду між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо впровадження в Україні проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей», в рамках якої Україна отримає близько 215 млн доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, Квіташвілі підписав документ, відповідно до розпорядження президента України № 129/2015-рп «Про делегацію України для участі у переговорах із МБРР щодо укладення угоди про позику».

За словами міністра, залучена позика дозволить пришвидшити процес реформування української медицини.

Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі людей» має на меті розбудову медичної інфраструктури та підвищення якості медичних послуг у 8 областях України. Зокрема, йдеться про інвестиції, спрямовані на впровадження нового фінансового механізму в медичній сфері, профілактику, раннє виявлення та лікування серцево-судинних і онкологічних захворювань, удосконалення первинної медико-санітарної допомоги, приведення нормативно-правових актів до кращих світових стандартів, проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії тощо.

Реалізація цього проекту розрахована на п’ять років та має об’єм фінансування в 261 млн доларів США, з яких близько 215 млн надається Світовим банком.

Угода чітко визначає показники ефективності проекту, порядок проведення фінансового моніторингу, стандарти й терміни аудиту, запобіжні заходи, пов’язані з екологічними та соціальними ризиками.

Наступний крок – «ратифікація» Угоди дирекцією МБРР, яка попередньо запланована на 4 березня цього року.