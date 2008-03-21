Алергія від туші для очей

У стародавні часи єгиптянки самі готували туш для вій. Для цього у глиняному посуді товкли вугілля, додавали до нього сажу і тоненькою паличкою наносили цю суміш на вії. Нині подібні маніпуляції не потрібні - купити брасматик можна у будь-якому спеціалізованому магазині. Але для багатьох така покупка є справжньою проблемою. Адже цей продукт був і залишається лідером за кількістю алергій, спричинених косметичними засобами.

Як правильно вибрати?

Реакція на туш може бути досить різною - від свербежу до появи плям навколо очей. У такому разі дерматологи зазвичай радять просто змінити туш на іншу. Тому правило перше: хороша туш має містити "корисні дрібнички": протеїни, вітаміни, норкову, касторову олії, натуральний віск, який надає віям блиску та пом`якшує негативний вплив "хімії".

Для вій найголовніше - краще менше, але краще. Довгі та густі не варто фарбувати тушшю, яка має подовжувальні або розпушувальні властивості. До складу першої входить фетровий пил, а інша може містити смолу, полімери, вугільний пил, який, буває, не подобається шкірі навколо очей. Найагресивніша туш - водостійка. Тому нею ліпше користуватися лише час від часу - коли падає сніг або йдучи на пляж. У будь-якому випадку дотримуйтеся другого правила: хороша туш має містити на упаковці позначки "гіпоалергенно", "безпечно", "перевірена окулістом", "пройшла дерматологічний контроль".

Правило третє: вибираючи туш, її не пробують лише на смак, всі інші маніпуляції припустимі. Можна її понюхати, нанести на шкіру з внутрішнього боку зап`ястя. Якщо маскара неприємно пахне, не варто її купувати - містить багато хімічних розчинників. На шкірі після нанесення туші не повинно бути почервоніння, свербежу.

Як правильно зберігати?

Туш не треба зберігати, нею треба користуватися. На упаковці виробники вказують термін зберігання продукту у запечатаному вигляді. З того моменту як туш вперше нанесли на вії, вона придатна до використання не більше 2-4 місяців. Потім у ній починають розмножуватися різноманітні шкідливі бактерії. Брасматик міняють щонайменше раз на квартал.

Щоб вії здавалися довшими та густішими, перед нанесенням туші їх можна трохи припудрити. Знімати туш треба спеціальною рідиною або за допомогою олії.