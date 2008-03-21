Швидка ”бананова” допомога

Навіть здорові люди часто потрапляють у неприємну ситуацію, коли після вживання надмірної кількості гострих страв, кави, газованих напоїв тощо з`являється біль і дискомфорт у шлунку. У такому разі полікуйтеся... бананом. Він вгамує і біль, і нудоту. Хоча від нудоти найліпшими ліками буде імбир. Він допоможе навіть тим, хто закачується у транспорті. Перед поїздкою випийте 1/3 чайної ложки кореня імбиру, і ваша подорож мине без проблем.