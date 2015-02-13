Верховна Рада розширить перелік осіб, на яких розповсюджується статус інваліда війни

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 263 із 326 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Як повідомив на засіданні парламенту голова Комітету ВР у справах ветеранів та інвалідів Олександр Третьяков, даним законопроектом пропонується надати статус учасника бойових дій також особам, які у складі добровольчих формувань територіальної оборони, що були створені державними чи громадськими організаціями, або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування та самоорганізації були включенні до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України чи Національної гвардії України.

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Крім того, такий статус надається і військовослужбовцям та працівникам Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Відповідно до законопроекту, порядок надання статусу учасника бойових дій таким особам, категорії таких осіб та терміни їх участі (забезпечення проведення) в антитерористичній операції, а також райони антитерористичної операції визначає Кабінет міністрів України.

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Згідно з законопроектом, статус інвалідів війни надається:

військовослужбовцям (резервістам, військовозобов’язаним) та працівникам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також працівникам підприємств, установ, організацій, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час залучення та безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах та у період її проведення.

Крім того, такий статус надається особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у складі добровольчих формувань територіальної оборони, що були створені державними чи громадськими організаціями, або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування та самоорганізації були включенні до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України чи Національної гвардії України.

Також цей статус надається особам, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Учасниками війни вважатимуться працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в забезпеченні проведення антитерористичної операції в районах та в період її проведення у порядку, встановленому законодавством.

Також визначається, що положення даного закону поширюються на:

сім’ї осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції в районах та в період її проведення;

сім’ї осіб, які у складі добровольчих формувань територіальної оборони, що були створені державними чи громадськими організаціями, або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування та самоорганізації були включенні до складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України чи Національної гвардії України;

сім’ї працівників підприємств, установ чи організацій, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час залучення та участі в антитерористичній операції у період її проведення.

Порядок надання статусу особи, на яку поширюється чинність цього Закону особам, зазначеним в абзацах п’ятому та шостому цього пункту, визначає Кабінет міністрів.