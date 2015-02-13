Директора Національного інституту раку оберуть на публічному конкурсі

Про це УНІАН повідомили у МОЗ.

За словами міністра Олександра Квіташвілі, найближчим часом у МОЗ України буде сформована комісія із відбору кандидатів на посаду директора, аби вже в середині березня призначити керівника інституту.

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За його словами, до складу цієї комісії увійдуть міжнародні експерти, медичні та наукові фахівці, представники трудового колективу інституту. Вони мають розробити вимоги до кандидатів та порядок подачі необхідних документів.

Міністр наголосив, що «важливим критерієм відбору претендентів на посаду керівника національної онкологічної установи має бути чітка й зрозуміла програма її розвитку».

МОЗ України не може ігнорувати думку трудового колективу та профспілок Національного інституту раку, тому обговорення остаточних кандидатів і запропонованих ними програм розвитку відбудеться безпосередньо із трудовим колективом та профспілками НІР. Фактично, саме працівники НІР визначатимуть гідного керманича з-поміж декількох кандидатів.

Склад комісії, вимоги до кандидатів та перелік необхідних документів МОЗ України оприлюднить найближчим часом.