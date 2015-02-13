Як швидко "включити" мозок
Прості рекомендації допоможуть прокинутися вашому мозку
Прийміть прохолодний душ
Він розбудить ваш мозок, пише med2.ru. Перспектива може здатися не дуже привабливою, особливо якщо за вікном холодно. Але це дуже дієвий засіб, так що радимо все ж таки спробувати.
Увімкніть енергійну музику
Якщо вирішили почати нове, "енергійне" ранкове життя, то запишіть CD або створіть плей-лист ритмічної музики, яка вам подобається. Вам захочеться рухатися. Можливо, ви навіть потанцуєте під що-небудь оптимістичне - це тільки вітається.
Висипайтеся як слід
Якщо ви не спали півночі, то вранці вам буде тяжко. Потреба уві сні у всіх людей різна: комусь вистачає п'яти годин, а комусь і восьми мало. Ви повинні спати рівно стільки, скільки потрібно саме вашому організму. Оптимальна стратегія така: ідіть спати, як тільки відчуєте втому, прокидайтеся щоранку в один і той же час.
Випивайте склянку фруктового соку
Неважливо якого - апельсинового, яблучного, виноградного або ананасового. Соки містять цукор, поживні речовини та вітаміни, які "заправлять" клітини вашого мозку солідною кількістю енергії.
Вдихніть аромат свіжомеленої кави
Згідно з результатами деяких досліджень, від кави активність мозку буде підвищуватися разом з рівнем фізичної енергії. Тільки не перестарайтеся: якщо кави буде занадто багато, то замість бадьорості ви отримаєте стрес і тривогу.
Зелений чай - чудова альтернатива кави
Зелений чай (як, втім, і чорний) чудово тонізує. Він стимулює активність і забезпечує поживними речовинами, які зберігаються в організмі протягом усього ранку.